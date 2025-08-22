Lisätietoja ROKO-rahakkeesta

ROKO-rahakkeen hintatiedot

ROKO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROKO-rahakkeen tokenomiikka

ROKO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Roko Network-logo

Roko Network – hinta (ROKO)

Ei listattu

1ROKO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Roko Network (ROKO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:05 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-2.27%

-11.95%

-11.95%

Roko Network (ROKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROKO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROKO on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -2.27% 24 tunnin aikana ja -11.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Roko Network (ROKO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

208.03B
208.03B 208.03B

369,369,369,369.0
369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

Roko Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 208.03B ja sen kokonaistarjonta on 369369369369.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.89M.

Roko Network (ROKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Roko Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Roko Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Roko Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Roko Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.27%
30 päivää$ 0-20.39%
60 päivää$ 0-21.38%
90 päivää$ 0--

Mikä on Roko Network (ROKO)

Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Roko Network (ROKO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Roko Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Roko Network (ROKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Roko Network (ROKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Roko Network-rahakkeelle.

Tarkista Roko Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROKO paikallisiin valuuttoihin

Roko Network (ROKO) -rahakkeen tokenomiikka

Roko Network (ROKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Roko Network (ROKO)”

Paljonko Roko Network (ROKO) on arvoltaan tänään?
ROKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROKO-USD-parin nykyinen hinta?
ROKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Roko Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROKO markkina-arvo on $ 2.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 208.03B USD.
Mikä oli ROKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROKO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ROKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROKO-rahakkeen treidausvolyymi?
ROKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROKO tänä vuonna korkeammalle?
ROKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:26:05 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.