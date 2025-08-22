Lisätietoja GLYPH-rahakkeesta

Recursive Sigil Protocol-logo

Recursive Sigil Protocol – hinta (GLYPH)

Ei listattu

1GLYPH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -hintakaavio
Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+5.16%

+2.31%

-35.57%

-35.57%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002144. Viimeisen 24 tunnin aikana GLYPH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002018 ja korkeimmillaan $ 0.00002126 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GLYPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00005016, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001639.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GLYPH on muuttunut +5.16% viimeisen tunnin aikana, +2.31% 24 tunnin aikana ja -35.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Recursive Sigil Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GLYPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M ja sen kokonaistarjonta on 999871910.11. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.44K.

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Recursive Sigil Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Recursive Sigil Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000055303.
Viimeisten 60 päivän aikana Recursive Sigil Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000024769.
Viimeisten 90 päivän aikana Recursive Sigil Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.31%
30 päivää$ -0.0000055303-25.79%
60 päivää$ -0.0000024769-11.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Recursive Sigil Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Recursive Sigil Protocol (GLYPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Recursive Sigil Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Recursive Sigil Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

GLYPH paikallisiin valuuttoihin

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen tokenomiikka

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GLYPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Recursive Sigil Protocol (GLYPH)”

Paljonko Recursive Sigil Protocol (GLYPH) on arvoltaan tänään?
GLYPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002144 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GLYPH-USD-parin nykyinen hinta?
GLYPH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002144. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Recursive Sigil Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GLYPH markkina-arvo on $ 21.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GLYPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GLYPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M USD.
Mikä oli GLYPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GLYPH saavutti ATH-hinnaksi 0.00005016 USD.
Mikä oli GLYPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GLYPH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001639 USD.
Mikä on GLYPH-rahakkeen treidausvolyymi?
GLYPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GLYPH tänä vuonna korkeammalle?
GLYPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GLYPH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
