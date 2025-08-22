Lisätietoja QGG-rahakkeesta

QGG-rahakkeen hintatiedot

QGG-rahakkeen valkoinen paperi

QGG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

QGG-rahakkeen tokenomiikka

QGG-rahakkeen hintaennuste

QuantifyAI – hinta (QGG)

Ei listattu

1QGG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.50%1D
USD
Reaaliaikainen QuantifyAI (QGG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:22:37 (UTC+8)

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+4.66%

+3.33%

-5.32%

-5.32%

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002481. Viimeisen 24 tunnin aikana QGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002354 ja korkeimmillaan $ 0.00002459 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00679977, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002059.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QGG on muuttunut +4.66% viimeisen tunnin aikana, +3.33% 24 tunnin aikana ja -5.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

QuantifyAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.95M ja sen kokonaistarjonta on 998951891.367785. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.42K.

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana QuantifyAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana QuantifyAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000032581.
Viimeisten 60 päivän aikana QuantifyAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000024067.
Viimeisten 90 päivän aikana QuantifyAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.000011879590120604117.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.33%
30 päivää$ -0.0000032581-13.13%
60 päivää$ -0.0000024067-9.70%
90 päivää$ -0.000011879590120604117-32.37%

Mikä on QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

QuantifyAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon QuantifyAI (QGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QuantifyAI (QGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QuantifyAI-rahakkeelle.

Tarkista QuantifyAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

QGG paikallisiin valuuttoihin

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen tokenomiikka

QuantifyAI (QGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”QuantifyAI (QGG)”

Paljonko QuantifyAI (QGG) on arvoltaan tänään?
QGG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002481 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QGG-USD-parin nykyinen hinta?
QGG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002481. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on QuantifyAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QGG markkina-arvo on $ 24.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.95M USD.
Mikä oli QGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QGG saavutti ATH-hinnaksi 0.00679977 USD.
Mikä oli QGG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QGG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002059 USD.
Mikä on QGG-rahakkeen treidausvolyymi?
QGG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QGG tänä vuonna korkeammalle?
QGG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QGG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.