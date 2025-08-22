Lisätietoja PROOF-rahakkeesta

PROOF-rahakkeen hintatiedot

PROOF-rahakkeen valkoinen paperi

PROOF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PROOF-rahakkeen tokenomiikka

PROOF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PROOF Platform-logo

PROOF Platform – hinta (PROOF)

Ei listattu

1PROOF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.14166
$0.14166$0.14166
+9.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen PROOF Platform (PROOF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:59:26 (UTC+8)

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.129258
$ 0.129258$ 0.129258
24 h:n matalin
$ 0.14149
$ 0.14149$ 0.14149
24 h:n korkein

$ 0.129258
$ 0.129258$ 0.129258

$ 0.14149
$ 0.14149$ 0.14149

$ 0.339058
$ 0.339058$ 0.339058

$ 0.03194115
$ 0.03194115$ 0.03194115

+1.91%

+9.17%

+3.40%

+3.40%

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.14166. Viimeisen 24 tunnin aikana PROOF on vaihdellut alimmillaan $ 0.129258 ja korkeimmillaan $ 0.14149 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PROOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.339058, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03194115.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PROOF on muuttunut +1.91% viimeisen tunnin aikana, +9.17% 24 tunnin aikana ja +3.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

9.77M
9.77M 9.77M

30,752,982.42725457
30,752,982.42725457 30,752,982.42725457

PROOF Platform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PROOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.77M ja sen kokonaistarjonta on 30752982.42725457. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.36M.

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PROOF Platform – USD -hinta muuttui $ +0.01189925.
Viimeisten 30 päivän aikana PROOF Platform – USD -hinnan muutos oli $ +0.0280966177.
Viimeisten 60 päivän aikana PROOF Platform – USD -hinnan muutos oli $ +0.2930301130.
Viimeisten 90 päivän aikana PROOF Platform – USD -hinnan muutos oli $ +0.09192868611283451.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01189925+9.17%
30 päivää$ +0.0280966177+19.83%
60 päivää$ +0.2930301130+206.85%
90 päivää$ +0.09192868611283451+184.85%

Mikä on PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PROOF Platform (PROOF) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

PROOF Platform-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PROOF Platform (PROOF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PROOF Platform (PROOF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PROOF Platform-rahakkeelle.

Tarkista PROOF Platform-rahakkeen hintaennuste nyt!

PROOF paikallisiin valuuttoihin

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen tokenomiikka

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PROOF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PROOF Platform (PROOF)”

Paljonko PROOF Platform (PROOF) on arvoltaan tänään?
PROOF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14166 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PROOF-USD-parin nykyinen hinta?
PROOF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.14166. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PROOF Platform-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PROOF markkina-arvo on $ 1.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PROOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PROOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.77M USD.
Mikä oli PROOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PROOF saavutti ATH-hinnaksi 0.339058 USD.
Mikä oli PROOF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PROOF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03194115 USD.
Mikä on PROOF-rahakkeen treidausvolyymi?
PROOF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PROOF tänä vuonna korkeammalle?
PROOF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PROOF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:59:26 (UTC+8)

PROOF Platform (PROOF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.