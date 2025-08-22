Lisätietoja ROCKET-rahakkeesta

ROCKET-rahakkeen hintatiedot

ROCKET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROCKET-rahakkeen tokenomiikka

ROCKET-rahakkeen hintaennuste

Project Rocket-logo

Project Rocket – hinta (ROCKET)

Ei listattu

1ROCKET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Project Rocket (ROCKET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:32 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.53%

-3.15%

-29.52%

-29.52%

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROCKET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROCKET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROCKET on muuttunut -1.53% viimeisen tunnin aikana, -3.15% 24 tunnin aikana ja -29.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.45K
$ 41.45K$ 41.45K

--
----

$ 41.45K
$ 41.45K$ 41.45K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Project Rocket-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROCKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.45K.

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Project Rocket – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Project Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Project Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Project Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.15%
30 päivää$ 0-39.79%
60 päivää$ 0-25.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Project Rocket (ROCKET)

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Project Rocket (ROCKET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Project Rocket-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Project Rocket (ROCKET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Project Rocket (ROCKET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Project Rocket-rahakkeelle.

Tarkista Project Rocket-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROCKET paikallisiin valuuttoihin

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikka

Project Rocket (ROCKET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROCKET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Project Rocket (ROCKET)”

Paljonko Project Rocket (ROCKET) on arvoltaan tänään?
ROCKET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROCKET-USD-parin nykyinen hinta?
ROCKET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Project Rocket-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROCKET markkina-arvo on $ 41.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROCKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROCKET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli ROCKET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROCKET saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ROCKET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROCKET-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROCKET-rahakkeen treidausvolyymi?
ROCKET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROCKET tänä vuonna korkeammalle?
ROCKET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROCKET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:32 (UTC+8)

