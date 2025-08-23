Lisätietoja PGEN-rahakkeesta

PGEN-rahakkeen hintatiedot

PGEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PGEN-rahakkeen tokenomiikka

PGEN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Polygen-logo

Polygen – hinta (PGEN)

Ei listattu

1PGEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Polygen (PGEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:24:42 (UTC+8)

Polygen (PGEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051757
$ 0.051757$ 0.051757

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.19%

-7.54%

-7.54%

Polygen (PGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.051757, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PGEN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +3.19% 24 tunnin aikana ja -7.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polygen (PGEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.17K
$ 20.17K$ 20.17K

--
----

$ 40.51K
$ 40.51K$ 40.51K

497.77M
497.77M 497.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Polygen-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 497.77M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.51K.

Polygen (PGEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polygen – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Polygen – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Polygen – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Polygen – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.19%
30 päivää$ 0+2.95%
60 päivää$ 0+28.97%
90 päivää$ 0--

Mikä on Polygen (PGEN)

Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Polygen (PGEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Polygen-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polygen (PGEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polygen (PGEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polygen-rahakkeelle.

Tarkista Polygen-rahakkeen hintaennuste nyt!

PGEN paikallisiin valuuttoihin

Polygen (PGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Polygen (PGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polygen (PGEN)”

Paljonko Polygen (PGEN) on arvoltaan tänään?
PGEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PGEN-USD-parin nykyinen hinta?
PGEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polygen-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PGEN markkina-arvo on $ 20.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 497.77M USD.
Mikä oli PGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PGEN saavutti ATH-hinnaksi 0.051757 USD.
Mikä oli PGEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PGEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PGEN-rahakkeen treidausvolyymi?
PGEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PGEN tänä vuonna korkeammalle?
PGEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PGEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:24:42 (UTC+8)

Polygen (PGEN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.