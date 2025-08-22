Lisätietoja PER-rahakkeesta

PER Project – hinta (PER)

1PER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00195376
$0.00195376$0.00195376
-1.60%1D
Reaaliaikainen PER Project (PER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:35:31 (UTC+8)

PER Project (PER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00194759
$ 0.00194759$ 0.00194759
24 h:n matalin
$ 0.0019872
$ 0.0019872$ 0.0019872
24 h:n korkein

$ 0.00194759
$ 0.00194759$ 0.00194759

$ 0.0019872
$ 0.0019872$ 0.0019872

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 0.00140428
$ 0.00140428$ 0.00140428

-0.21%

-1.68%

-12.19%

-12.19%

PER Project (PER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00195376. Viimeisen 24 tunnin aikana PER on vaihdellut alimmillaan $ 0.00194759 ja korkeimmillaan $ 0.0019872 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.53, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00140428.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PER on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -1.68% 24 tunnin aikana ja -12.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PER Project (PER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

PER Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 600.00M ja sen kokonaistarjonta on 600000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.

PER Project (PER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PER Project – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PER Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000251060.
Viimeisten 60 päivän aikana PER Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004762764.
Viimeisten 90 päivän aikana PER Project – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000894698074948445.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.68%
30 päivää$ -0.0000251060-1.28%
60 päivää$ -0.0004762764-24.37%
90 päivää$ +0.0000894698074948445+4.80%

Mikä on PER Project (PER)

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PER Project (PER) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

PER Project-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PER Project (PER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PER Project (PER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PER Project-rahakkeelle.

Tarkista PER Project-rahakkeen hintaennuste nyt!

PER paikallisiin valuuttoihin

PER Project (PER) -rahakkeen tokenomiikka

PER Project (PER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PER Project (PER)”

Paljonko PER Project (PER) on arvoltaan tänään?
PER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00195376 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PER-USD-parin nykyinen hinta?
PER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00195376. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PER Project-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PER markkina-arvo on $ 1.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 600.00M USD.
Mikä oli PER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PER saavutti ATH-hinnaksi 2.53 USD.
Mikä oli PER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00140428 USD.
Mikä on PER-rahakkeen treidausvolyymi?
PER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PER tänä vuonna korkeammalle?
PER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:35:31 (UTC+8)

PER Project (PER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

