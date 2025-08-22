Lisätietoja ORE-rahakkeesta

ORE Network-logo

ORE Network – hinta (ORE)

Ei listattu

1ORE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00039961
$0.00039961$0.00039961
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ORE Network (ORE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:30:13 (UTC+8)

ORE Network (ORE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.304071
$ 0.304071$ 0.304071

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.97%

-5.61%

-5.61%

ORE Network (ORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ORE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.304071, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.97% 24 tunnin aikana ja -5.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ORE Network (ORE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 225.03K
$ 225.03K$ 225.03K

--
----

$ 423.59K
$ 423.59K$ 423.59K

563.13M
563.13M 563.13M

1,060,000,000.0
1,060,000,000.0 1,060,000,000.0

ORE Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 563.13M ja sen kokonaistarjonta on 1060000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 423.59K.

ORE Network (ORE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ORE Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ORE Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ORE Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ORE Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.97%
30 päivää$ 0+12.92%
60 päivää$ 0+57.42%
90 päivää$ 0--

Mikä on ORE Network (ORE)

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

ORE Network (ORE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ORE Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ORE Network (ORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ORE Network (ORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ORE Network-rahakkeelle.

Tarkista ORE Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORE paikallisiin valuuttoihin

ORE Network (ORE) -rahakkeen tokenomiikka

ORE Network (ORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ORE Network (ORE)”

Paljonko ORE Network (ORE) on arvoltaan tänään?
ORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORE-USD-parin nykyinen hinta?
ORE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ORE Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORE markkina-arvo on $ 225.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 563.13M USD.
Mikä oli ORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORE saavutti ATH-hinnaksi 0.304071 USD.
Mikä oli ORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ORE-rahakkeen treidausvolyymi?
ORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORE tänä vuonna korkeammalle?
ORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:30:13 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

