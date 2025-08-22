Lisätietoja ORC-rahakkeesta

ORC-rahakkeen hintatiedot

ORC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ORC-rahakkeen tokenomiikka

ORC-rahakkeen hintaennuste

ORC-logo

ORC – hinta (ORC)

Ei listattu

1ORC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00087085
$0.00087085$0.00087085
+2.20%1D
USD
Reaaliaikainen ORC (ORC) -hintakaavio
ORC (ORC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00081623
24 h:n matalin
$ 0.00087928
24 h:n korkein

$ 0.00081623
$ 0.00087928
$ 0.01816074
$ 0.00081623
+1.23%

+2.17%

-13.01%

-13.01%

ORC (ORC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0008706. Viimeisen 24 tunnin aikana ORC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00081623 ja korkeimmillaan $ 0.00087928 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01816074, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00081623.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORC on muuttunut +1.23% viimeisen tunnin aikana, +2.17% 24 tunnin aikana ja -13.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ORC (ORC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 880.06K
--
$ 880.06K
1.00B
1,000,000,000.0
ORC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 880.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 880.06K.

ORC (ORC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ORC – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ORC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003807314.
Viimeisten 60 päivän aikana ORC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002050495.
Viimeisten 90 päivän aikana ORC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017524495004136646.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.17%
30 päivää$ -0.0003807314-43.73%
60 päivää$ -0.0002050495-23.55%
90 päivää$ -0.0017524495004136646-66.80%

Mikä on ORC (ORC)

ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ORC (ORC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ORC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ORC (ORC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ORC (ORC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ORC-rahakkeelle.

Tarkista ORC-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORC paikallisiin valuuttoihin

ORC (ORC) -rahakkeen tokenomiikka

ORC (ORC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ORC (ORC)”

Paljonko ORC (ORC) on arvoltaan tänään?
ORC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0008706 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORC-USD-parin nykyinen hinta?
ORC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0008706. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ORC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORC markkina-arvo on $ 880.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ORC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORC saavutti ATH-hinnaksi 0.01816074 USD.
Mikä oli ORC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00081623 USD.
Mikä on ORC-rahakkeen treidausvolyymi?
ORC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORC tänä vuonna korkeammalle?
ORC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ORC (ORC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

