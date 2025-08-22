Lisätietoja ORBIT-rahakkeesta

ORBIT-rahakkeen hintatiedot

ORBIT-rahakkeen valkoinen paperi

ORBIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ORBIT-rahakkeen tokenomiikka

ORBIT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Orbit Protocol-logo

Orbit Protocol – hinta (ORBIT)

Ei listattu

1ORBIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00125991
$0.00125991$0.00125991
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Orbit Protocol (ORBIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:59 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0.00066601
$ 0.00066601$ 0.00066601

--

--

-3.71%

-3.71%

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00125991. Viimeisen 24 tunnin aikana ORBIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00066601.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORBIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 59.82K
$ 59.82K$ 59.82K

--
----

$ 124.43K
$ 124.43K$ 124.43K

47.48M
47.48M 47.48M

98,760,404.12
98,760,404.12 98,760,404.12

Orbit Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.48M ja sen kokonaistarjonta on 98760404.12. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.43K.

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Orbit Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Orbit Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002100388.
Viimeisten 60 päivän aikana Orbit Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008603747.
Viimeisten 90 päivän aikana Orbit Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001952795244665196.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0002100388+16.67%
60 päivää$ +0.0008603747+68.29%
90 päivää$ +0.0001952795244665196+18.34%

Mikä on Orbit Protocol (ORBIT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Orbit Protocol (ORBIT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Orbit Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orbit Protocol (ORBIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orbit Protocol (ORBIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orbit Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Orbit Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORBIT paikallisiin valuuttoihin

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen tokenomiikka

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORBIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orbit Protocol (ORBIT)”

Paljonko Orbit Protocol (ORBIT) on arvoltaan tänään?
ORBIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00125991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORBIT-USD-parin nykyinen hinta?
ORBIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00125991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orbit Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORBIT markkina-arvo on $ 59.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORBIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.48M USD.
Mikä oli ORBIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORBIT saavutti ATH-hinnaksi 3.29 USD.
Mikä oli ORBIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORBIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00066601 USD.
Mikä on ORBIT-rahakkeen treidausvolyymi?
ORBIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORBIT tänä vuonna korkeammalle?
ORBIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORBIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:59 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.