NULL MATRIX (NULL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $6.5. Viimeisen 24 tunnin aikana NULL on vaihdellut alimmillaan $ 6.51 ja korkeimmillaan $ 7.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NULL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 387.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.81.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NULL on muuttunut -1.16% viimeisen tunnin aikana, -9.53% 24 tunnin aikana ja -32.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NULL MATRIX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.69K ja sen kokonaistarjonta on 8686.405414447221. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.47K.
Tämän päivän aikana NULL MATRIX – USD -hinta muuttui $ -0.6855181425362.
Viimeisten 30 päivän aikana NULL MATRIX – USD -hinnan muutos oli $ -1.7417185500.
Viimeisten 60 päivän aikana NULL MATRIX – USD -hinnan muutos oli $ +0.8207888000.
Viimeisten 90 päivän aikana NULL MATRIX – USD -hinnan muutos oli $ -6.210130406256907.
|Tänään
|$ -0.6855181425362
|-9.53%
|30 päivää
|$ -1.7417185500
|-26.79%
|60 päivää
|$ +0.8207888000
|+12.63%
|90 päivää
|$ -6.210130406256907
|-48.85%
NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
