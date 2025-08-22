Lisätietoja MXNB-rahakkeesta

MXNB-logo

MXNB – hinta (MXNB)

Ei listattu

1MXNB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04879502
$0.04879502$0.04879502
-3.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MXNB (MXNB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:08:46 (UTC+8)

MXNB (MXNB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04638506
$ 0.04638506$ 0.04638506
24 h:n matalin
$ 0.050442
$ 0.050442$ 0.050442
24 h:n korkein

$ 0.04638506
$ 0.04638506$ 0.04638506

$ 0.050442
$ 0.050442$ 0.050442

$ 0.063759
$ 0.063759$ 0.063759

$ 0.04638506
$ 0.04638506$ 0.04638506

-1.16%

-3.24%

-16.75%

-16.75%

MXNB (MXNB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04879502. Viimeisen 24 tunnin aikana MXNB on vaihdellut alimmillaan $ 0.04638506 ja korkeimmillaan $ 0.050442 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MXNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.063759, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04638506.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MXNB on muuttunut -1.16% viimeisen tunnin aikana, -3.24% 24 tunnin aikana ja -16.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MXNB (MXNB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 718.02K
$ 718.02K$ 718.02K

--
----

$ 718.02K
$ 718.02K$ 718.02K

14.73M
14.73M 14.73M

14,731,008.85821
14,731,008.85821 14,731,008.85821

MXNB-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 718.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MXNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.73M ja sen kokonaistarjonta on 14731008.85821. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 718.02K.

MXNB (MXNB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MXNB – USD -hinta muuttui $ -0.00163827727099929.
Viimeisten 30 päivän aikana MXNB – USD -hinnan muutos oli $ -0.0057669809.
Viimeisten 60 päivän aikana MXNB – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020298093.
Viimeisten 90 päivän aikana MXNB – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00163827727099929-3.24%
30 päivää$ -0.0057669809-11.81%
60 päivää$ -0.0020298093-4.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on MXNB (MXNB)

MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MXNB (MXNB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MXNB-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MXNB (MXNB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MXNB (MXNB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MXNB-rahakkeelle.

Tarkista MXNB-rahakkeen hintaennuste nyt!

MXNB paikallisiin valuuttoihin

MXNB (MXNB) -rahakkeen tokenomiikka

MXNB (MXNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MXNB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MXNB (MXNB)”

Paljonko MXNB (MXNB) on arvoltaan tänään?
MXNB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04879502 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MXNB-USD-parin nykyinen hinta?
MXNB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04879502. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MXNB-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MXNB markkina-arvo on $ 718.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MXNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MXNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.73M USD.
Mikä oli MXNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MXNB saavutti ATH-hinnaksi 0.063759 USD.
Mikä oli MXNB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MXNB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04638506 USD.
Mikä on MXNB-rahakkeen treidausvolyymi?
MXNB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MXNB tänä vuonna korkeammalle?
MXNB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MXNB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:08:46 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

