Mobius-logo

Mobius – hinta (MOBI)

Ei listattu

1MOBI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0038568
-2.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Mobius (MOBI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:28:37 (UTC+8)

Mobius (MOBI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00370291
24 h:n matalin
$ 0.00404698
24 h:n korkein

$ 0.00370291
$ 0.00404698
$ 0.356026
$ 0
-0.51%

-2.81%

-16.05%

-16.05%

Mobius (MOBI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0038568. Viimeisen 24 tunnin aikana MOBI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00370291 ja korkeimmillaan $ 0.00404698 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.356026, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOBI on muuttunut -0.51% viimeisen tunnin aikana, -2.81% 24 tunnin aikana ja -16.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mobius (MOBI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.99M
--
$ 3.44M
514.00M
887,990,859.0
Mobius-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.00M ja sen kokonaistarjonta on 887990859.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.44M.

Mobius (MOBI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mobius – USD -hinta muuttui $ -0.000111656432300289.
Viimeisten 30 päivän aikana Mobius – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013662309.
Viimeisten 60 päivän aikana Mobius – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024355830.
Viimeisten 90 päivän aikana Mobius – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003356924132609274.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000111656432300289-2.81%
30 päivää$ -0.0013662309-35.42%
60 päivää$ +0.0024355830+63.15%
90 päivää$ +0.0003356924132609274+9.53%

Mikä on Mobius (MOBI)

Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Mobius (MOBI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mobius-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mobius (MOBI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mobius (MOBI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mobius-rahakkeelle.

Tarkista Mobius-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOBI paikallisiin valuuttoihin

Mobius (MOBI) -rahakkeen tokenomiikka

Mobius (MOBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOBI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mobius (MOBI)”

Paljonko Mobius (MOBI) on arvoltaan tänään?
MOBI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0038568 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOBI-USD-parin nykyinen hinta?
MOBI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0038568. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mobius-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOBI markkina-arvo on $ 1.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOBI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 514.00M USD.
Mikä oli MOBI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOBI saavutti ATH-hinnaksi 0.356026 USD.
Mikä oli MOBI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOBI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOBI-rahakkeen treidausvolyymi?
MOBI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOBI tänä vuonna korkeammalle?
MOBI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOBI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mobius (MOBI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

