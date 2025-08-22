Lisätietoja MOAI-rahakkeesta

MOAI-rahakkeen hintatiedot

MOAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MOAI-rahakkeen tokenomiikka

MOAI-rahakkeen hintaennuste

MOAI – hinta (MOAI)

1MOAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01647984
-3.20%1D
Reaaliaikainen MOAI (MOAI) -hintakaavio
MOAI (MOAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01613352
24 h:n matalin
$ 0.01703079
24 h:n korkein

$ 0.01613352
$ 0.01703079
$ 0.392353
$ 0.00109089
+0.49%

-3.23%

-14.31%

-14.31%

MOAI (MOAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01647984. Viimeisen 24 tunnin aikana MOAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01613352 ja korkeimmillaan $ 0.01703079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.392353, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00109089.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOAI on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -3.23% 24 tunnin aikana ja -14.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MOAI (MOAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.65M
--
$ 1.65M
99.94M
99,944,290.69687149
MOAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.94M ja sen kokonaistarjonta on 99944290.69687149. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.65M.

MOAI (MOAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MOAI – USD -hinta muuttui $ -0.00055094758177387.
Viimeisten 30 päivän aikana MOAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0072341207.
Viimeisten 60 päivän aikana MOAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046213146.
Viimeisten 90 päivän aikana MOAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.002853952651758972.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00055094758177387-3.23%
30 päivää$ -0.0072341207-43.89%
60 päivää$ -0.0046213146-28.04%
90 päivää$ -0.002853952651758972-14.76%

Mikä on MOAI (MOAI)

Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500

MOAI (MOAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MOAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MOAI (MOAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MOAI (MOAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MOAI-rahakkeelle.

Tarkista MOAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOAI paikallisiin valuuttoihin

MOAI (MOAI) -rahakkeen tokenomiikka

MOAI (MOAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MOAI (MOAI)”

Paljonko MOAI (MOAI) on arvoltaan tänään?
MOAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01647984 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOAI-USD-parin nykyinen hinta?
MOAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01647984. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MOAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOAI markkina-arvo on $ 1.65M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.94M USD.
Mikä oli MOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOAI saavutti ATH-hinnaksi 0.392353 USD.
Mikä oli MOAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00109089 USD.
Mikä on MOAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MOAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOAI tänä vuonna korkeammalle?
MOAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.