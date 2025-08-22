Lisätietoja LUCHA-rahakkeesta

LUCHA-rahakkeen hintatiedot

LUCHA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LUCHA-rahakkeen tokenomiikka

LUCHA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Lucha-logo

Lucha – hinta (LUCHA)

Ei listattu

1LUCHA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02757544
$0.02757544$0.02757544
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Lucha (LUCHA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:03:27 (UTC+8)

Lucha (LUCHA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02674913
$ 0.02674913$ 0.02674913
24 h:n matalin
$ 0.02766154
$ 0.02766154$ 0.02766154
24 h:n korkein

$ 0.02674913
$ 0.02674913$ 0.02674913

$ 0.02766154
$ 0.02766154$ 0.02766154

$ 0.858782
$ 0.858782$ 0.858782

$ 0.01013933
$ 0.01013933$ 0.01013933

-0.09%

+0.86%

-5.24%

-5.24%

Lucha (LUCHA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02756788. Viimeisen 24 tunnin aikana LUCHA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02674913 ja korkeimmillaan $ 0.02766154 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUCHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.858782, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01013933.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUCHA on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.86% 24 tunnin aikana ja -5.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lucha (LUCHA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 340.98K
$ 340.98K$ 340.98K

--
----

$ 340.98K
$ 340.98K$ 340.98K

12.37M
12.37M 12.37M

12,365,470.0
12,365,470.0 12,365,470.0

Lucha-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 340.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUCHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.37M ja sen kokonaistarjonta on 12365470.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 340.98K.

Lucha (LUCHA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lucha – USD -hinta muuttui $ +0.00023373.
Viimeisten 30 päivän aikana Lucha – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031971876.
Viimeisten 60 päivän aikana Lucha – USD -hinnan muutos oli $ +0.0191791836.
Viimeisten 90 päivän aikana Lucha – USD -hinnan muutos oli $ +0.009809656851733906.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023373+0.86%
30 päivää$ +0.0031971876+11.60%
60 päivää$ +0.0191791836+69.57%
90 päivää$ +0.009809656851733906+55.24%

Mikä on Lucha (LUCHA)

Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Lucha (LUCHA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Lucha-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lucha (LUCHA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lucha (LUCHA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lucha-rahakkeelle.

Tarkista Lucha-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUCHA paikallisiin valuuttoihin

Lucha (LUCHA) -rahakkeen tokenomiikka

Lucha (LUCHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUCHA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lucha (LUCHA)”

Paljonko Lucha (LUCHA) on arvoltaan tänään?
LUCHA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02756788 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUCHA-USD-parin nykyinen hinta?
LUCHA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02756788. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lucha-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUCHA markkina-arvo on $ 340.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUCHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUCHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.37M USD.
Mikä oli LUCHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUCHA saavutti ATH-hinnaksi 0.858782 USD.
Mikä oli LUCHA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUCHA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01013933 USD.
Mikä on LUCHA-rahakkeen treidausvolyymi?
LUCHA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUCHA tänä vuonna korkeammalle?
LUCHA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUCHA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:03:27 (UTC+8)

Lucha (LUCHA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.