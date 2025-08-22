Lisätietoja LOAN-rahakkeesta

LOAN-rahakkeen hintatiedot

LOAN-rahakkeen valkoinen paperi

LOAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LOAN-rahakkeen tokenomiikka

LOAN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Loan Protocol-logo

Loan Protocol – hinta (LOAN)

Ei listattu

1LOAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00158085
$0.00158085$0.00158085
-6.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Loan Protocol (LOAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:55:46 (UTC+8)

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00157389
$ 0.00157389$ 0.00157389
24 h:n matalin
$ 0.00170288
$ 0.00170288$ 0.00170288
24 h:n korkein

$ 0.00157389
$ 0.00157389$ 0.00157389

$ 0.00170288
$ 0.00170288$ 0.00170288

$ 0.00278796
$ 0.00278796$ 0.00278796

$ 0
$ 0$ 0

-1.05%

-6.66%

-8.36%

-8.36%

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00158085. Viimeisen 24 tunnin aikana LOAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00157389 ja korkeimmillaan $ 0.00170288 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00278796, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOAN on muuttunut -1.05% viimeisen tunnin aikana, -6.66% 24 tunnin aikana ja -8.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.94M
$ 43.94M$ 43.94M

--
----

$ 162.17M
$ 162.17M$ 162.17M

27.80B
27.80B 27.80B

102,580,691,565.7824
102,580,691,565.7824 102,580,691,565.7824

Loan Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.80B ja sen kokonaistarjonta on 102580691565.7824. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 162.17M.

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Loan Protocol – USD -hinta muuttui $ -0.00011292645673226.
Viimeisten 30 päivän aikana Loan Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019876572.
Viimeisten 60 päivän aikana Loan Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046096648.
Viimeisten 90 päivän aikana Loan Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.00128948674251559614.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011292645673226-6.66%
30 päivää$ +0.0019876572+125.73%
60 päivää$ +0.0046096648+291.59%
90 päivää$ +0.00128948674251559614+442.57%

Mikä on Loan Protocol (LOAN)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Loan Protocol (LOAN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Loan Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Loan Protocol (LOAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Loan Protocol (LOAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Loan Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Loan Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

LOAN paikallisiin valuuttoihin

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen tokenomiikka

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Loan Protocol (LOAN)”

Paljonko Loan Protocol (LOAN) on arvoltaan tänään?
LOAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00158085 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOAN-USD-parin nykyinen hinta?
LOAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00158085. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Loan Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOAN markkina-arvo on $ 43.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.80B USD.
Mikä oli LOAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOAN saavutti ATH-hinnaksi 0.00278796 USD.
Mikä oli LOAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LOAN-rahakkeen treidausvolyymi?
LOAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LOAN tänä vuonna korkeammalle?
LOAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:55:46 (UTC+8)

Loan Protocol (LOAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.