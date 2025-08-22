Lisätietoja XKR-rahakkeesta

XKR-rahakkeen hintatiedot

XKR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XKR-rahakkeen tokenomiikka

XKR-rahakkeen hintaennuste

Kryptokrona – hinta (XKR)

Ei listattu

1XKR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00078111
$0.00078111$0.00078111
-2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kryptokrona (XKR) -hintakaavio
Kryptokrona (XKR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.292784
$ 0.292784$ 0.292784

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-2.19%

+23.35%

+23.35%

Kryptokrona (XKR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XKR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XKR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.292784, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XKR on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, -2.19% 24 tunnin aikana ja +23.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kryptokrona (XKR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 475.66K
$ 475.66K$ 475.66K

--
----

$ 781.11K
$ 781.11K$ 781.11K

608.96M
608.96M 608.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kryptokrona-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 475.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 608.96M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 781.11K.

Kryptokrona (XKR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kryptokrona – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kryptokrona – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kryptokrona – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kryptokrona – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.19%
30 päivää$ 0-17.15%
60 päivää$ 0-32.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kryptokrona (XKR)

Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kryptokrona (XKR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kryptokrona-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kryptokrona (XKR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kryptokrona (XKR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kryptokrona-rahakkeelle.

Tarkista Kryptokrona-rahakkeen hintaennuste nyt!

XKR paikallisiin valuuttoihin

Kryptokrona (XKR) -rahakkeen tokenomiikka

Kryptokrona (XKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XKR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kryptokrona (XKR)”

Paljonko Kryptokrona (XKR) on arvoltaan tänään?
XKR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XKR-USD-parin nykyinen hinta?
XKR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kryptokrona-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XKR markkina-arvo on $ 475.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XKR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 608.96M USD.
Mikä oli XKR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XKR saavutti ATH-hinnaksi 0.292784 USD.
Mikä oli XKR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XKR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XKR-rahakkeen treidausvolyymi?
XKR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XKR tänä vuonna korkeammalle?
XKR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XKR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kryptokrona (XKR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

