Kine Protocol-logo

Kine Protocol – hinta (KINE)

Ei listattu

1KINE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00186786
$0.00186786$0.00186786
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Kine Protocol (KINE) -hintakaavio
Kine Protocol (KINE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00185619
$ 0.00185619
24 h:n matalin
$ 0.00190483
$ 0.00190483
24 h:n korkein

$ 0.00185619
$ 0.00185619

$ 0.00190483
$ 0.00190483

$ 6.87
$ 6.87

$ 0.00107052
$ 0.00107052

--

-0.84%

-5.25%

-5.25%

Kine Protocol (KINE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00186786. Viimeisen 24 tunnin aikana KINE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00185619 ja korkeimmillaan $ 0.00190483 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.87, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00107052.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KINE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.84% 24 tunnin aikana ja -5.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kine Protocol (KINE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.75K
$ 37.75K

--
----

$ 186.79K
$ 186.79K

20.21M
20.21M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kine Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.21M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 186.79K.

Kine Protocol (KINE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kine Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kine Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001531292.
Viimeisten 60 päivän aikana Kine Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003646611.
Viimeisten 90 päivän aikana Kine Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.001502364471780154.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.84%
30 päivää$ +0.0001531292+8.20%
60 päivää$ +0.0003646611+19.52%
90 päivää$ -0.001502364471780154-44.57%

Mikä on Kine Protocol (KINE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kine Protocol (KINE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kine Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kine Protocol (KINE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kine Protocol (KINE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kine Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Kine Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

KINE paikallisiin valuuttoihin

Kine Protocol (KINE) -rahakkeen tokenomiikka

Kine Protocol (KINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KINE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kine Protocol (KINE)”

Paljonko Kine Protocol (KINE) on arvoltaan tänään?
KINE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00186786 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KINE-USD-parin nykyinen hinta?
KINE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00186786. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kine Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KINE markkina-arvo on $ 37.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.21M USD.
Mikä oli KINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KINE saavutti ATH-hinnaksi 6.87 USD.
Mikä oli KINE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KINE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00107052 USD.
Mikä on KINE-rahakkeen treidausvolyymi?
KINE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KINE tänä vuonna korkeammalle?
KINE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KINE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kine Protocol (KINE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

