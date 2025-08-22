Lisätietoja KICK-rahakkeesta

Kick-logo

Kick – hinta (KICK)

Ei listattu

1KICK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0033496
-13.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Kick (KICK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:52 (UTC+8)

Kick (KICK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00318003
24 h:n matalin
$ 0.00388738
24 h:n korkein

$ 0.00318003
$ 0.00388738
$ 0.188833
$ 0
+0.61%

-13.06%

-17.15%

-17.15%

Kick (KICK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0033496. Viimeisen 24 tunnin aikana KICK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00318003 ja korkeimmillaan $ 0.00388738 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.188833, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KICK on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, -13.06% 24 tunnin aikana ja -17.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kick (KICK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 403.11K
$ 403.11K$ 403.11K

--
$ 403.11K
121.43M
121,434,354.9341984
Kick-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 403.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.43M ja sen kokonaistarjonta on 121434354.9341984. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 403.11K.

Kick (KICK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kick – USD -hinta muuttui $ -0.000503397561454397.
Viimeisten 30 päivän aikana Kick – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008404045.
Viimeisten 60 päivän aikana Kick – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009268701.
Viimeisten 90 päivän aikana Kick – USD -hinnan muutos oli $ -0.000836677784374417.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000503397561454397-13.06%
30 päivää$ -0.0008404045-25.08%
60 päivää$ -0.0009268701-27.67%
90 päivää$ -0.000836677784374417-19.98%

Mikä on Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Kick-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kick (KICK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kick (KICK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kick-rahakkeelle.

Tarkista Kick-rahakkeen hintaennuste nyt!

KICK paikallisiin valuuttoihin

Kick (KICK) -rahakkeen tokenomiikka

Kick (KICK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KICK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kick (KICK)”

Paljonko Kick (KICK) on arvoltaan tänään?
KICK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0033496 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KICK-USD-parin nykyinen hinta?
KICK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0033496. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kick-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KICK markkina-arvo on $ 403.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KICK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 121.43M USD.
Mikä oli KICK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KICK saavutti ATH-hinnaksi 0.188833 USD.
Mikä oli KICK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KICK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KICK-rahakkeen treidausvolyymi?
KICK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KICK tänä vuonna korkeammalle?
KICK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KICK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:52 (UTC+8)

Kick (KICK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.