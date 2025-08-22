Joystream – hinta (JOY)
Joystream (JOY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00141027. Viimeisen 24 tunnin aikana JOY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00140991 ja korkeimmillaan $ 0.00142794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.060149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101421.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JOY on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -6.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Joystream-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B ja sen kokonaistarjonta on 1104083290.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.56M.
Tämän päivän aikana Joystream – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000284637.
Viimeisten 60 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004767806.
Viimeisten 90 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003515728829904024.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.95%
|30 päivää
|$ -0.0000284637
|-2.01%
|60 päivää
|$ +0.0004767806
|+33.81%
|90 päivää
|$ -0.0003515728829904024
|-19.95%
Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.
