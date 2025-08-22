Lisätietoja JOY-rahakkeesta

JOY-rahakkeen hintatiedot

JOY-rahakkeen valkoinen paperi

JOY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JOY-rahakkeen tokenomiikka

JOY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Joystream-logo

Joystream – hinta (JOY)

Ei listattu

1JOY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00141181
$0.00141181$0.00141181
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Joystream (JOY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:20:45 (UTC+8)

Joystream (JOY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00140991
$ 0.00140991$ 0.00140991
24 h:n matalin
$ 0.00142794
$ 0.00142794$ 0.00142794
24 h:n korkein

$ 0.00140991
$ 0.00140991$ 0.00140991

$ 0.00142794
$ 0.00142794$ 0.00142794

$ 0.060149
$ 0.060149$ 0.060149

$ 0.00101421
$ 0.00101421$ 0.00101421

-0.57%

-0.95%

-6.07%

-6.07%

Joystream (JOY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00141027. Viimeisen 24 tunnin aikana JOY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00140991 ja korkeimmillaan $ 0.00142794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.060149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101421.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JOY on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -6.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Joystream (JOY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

1.09B
1.09B 1.09B

1,104,083,290.0
1,104,083,290.0 1,104,083,290.0

Joystream-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B ja sen kokonaistarjonta on 1104083290.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.56M.

Joystream (JOY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Joystream – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000284637.
Viimeisten 60 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004767806.
Viimeisten 90 päivän aikana Joystream – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003515728829904024.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.95%
30 päivää$ -0.0000284637-2.01%
60 päivää$ +0.0004767806+33.81%
90 päivää$ -0.0003515728829904024-19.95%

Mikä on Joystream (JOY)

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Joystream-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Joystream (JOY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Joystream (JOY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Joystream-rahakkeelle.

Tarkista Joystream-rahakkeen hintaennuste nyt!

JOY paikallisiin valuuttoihin

Joystream (JOY) -rahakkeen tokenomiikka

Joystream (JOY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JOY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Joystream (JOY)”

Paljonko Joystream (JOY) on arvoltaan tänään?
JOY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00141027 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JOY-USD-parin nykyinen hinta?
JOY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00141027. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Joystream-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JOY markkina-arvo on $ 1.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JOY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B USD.
Mikä oli JOY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JOY saavutti ATH-hinnaksi 0.060149 USD.
Mikä oli JOY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JOY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00101421 USD.
Mikä on JOY-rahakkeen treidausvolyymi?
JOY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JOY tänä vuonna korkeammalle?
JOY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JOY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:20:45 (UTC+8)

Joystream (JOY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.