Integritee (TEER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.156397. Viimeisen 24 tunnin aikana TEER on vaihdellut alimmillaan $ 0.148161 ja korkeimmillaan $ 0.158894 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.87, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.124479.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TEER on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, +4.13% 24 tunnin aikana ja +0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Integritee-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 621.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.98M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.56M.
Tämän päivän aikana Integritee – USD -hinta muuttui $ +0.00620874.
Viimeisten 30 päivän aikana Integritee – USD -hinnan muutos oli $ +0.0110651815.
Viimeisten 60 päivän aikana Integritee – USD -hinnan muutos oli $ +0.0159907643.
Viimeisten 90 päivän aikana Integritee – USD -hinnan muutos oli $ -0.01132276252377985.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00620874
|+4.13%
|30 päivää
|$ +0.0110651815
|+7.08%
|60 päivää
|$ +0.0159907643
|+10.22%
|90 päivää
|$ -0.01132276252377985
|-6.75%
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
