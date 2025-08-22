Lisätietoja IDRX-rahakkeesta

IDRX-rahakkeen hintatiedot

IDRX-rahakkeen valkoinen paperi

IDRX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IDRX-rahakkeen tokenomiikka

IDRX-rahakkeen hintaennuste

IDRX-logo

IDRX – hinta (IDRX)

Ei listattu

1IDRX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen IDRX (IDRX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:18:19 (UTC+8)

IDRX (IDRX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+0.13%

-0.30%

-0.30%

IDRX (IDRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IDRX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IDRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IDRX on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -0.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IDRX (IDRX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

18.53B
18.53B 18.53B

18,534,124,233.14
18,534,124,233.14 18,534,124,233.14

IDRX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IDRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.53B ja sen kokonaistarjonta on 18534124233.14. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.14M.

IDRX (IDRX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana IDRX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana IDRX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana IDRX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana IDRX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.13%
30 päivää$ 0+0.17%
60 päivää$ 0+0.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on IDRX (IDRX)

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

IDRX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IDRX (IDRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IDRX (IDRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IDRX-rahakkeelle.

Tarkista IDRX-rahakkeen hintaennuste nyt!

IDRX paikallisiin valuuttoihin

IDRX (IDRX) -rahakkeen tokenomiikka

IDRX (IDRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IDRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IDRX (IDRX)”

Paljonko IDRX (IDRX) on arvoltaan tänään?
IDRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IDRX-USD-parin nykyinen hinta?
IDRX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IDRX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IDRX markkina-arvo on $ 1.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IDRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IDRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.53B USD.
Mikä oli IDRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IDRX saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli IDRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IDRX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IDRX-rahakkeen treidausvolyymi?
IDRX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IDRX tänä vuonna korkeammalle?
IDRX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IDRX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
