Help – hinta (HELP)

1HELP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.74
$4.74
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Help (HELP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:16:06 (UTC+8)

Help (HELP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.71
$ 4.71
24 h:n matalin
$ 4.83
$ 4.83
24 h:n korkein

$ 4.71
$ 4.71

$ 4.83
$ 4.83

$ 67.57
$ 67.57

$ 4.69
$ 4.69

--

-1.27%

-14.41%

-14.41%

Help (HELP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.74. Viimeisen 24 tunnin aikana HELP on vaihdellut alimmillaan $ 4.71 ja korkeimmillaan $ 4.83 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HELP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 67.57, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.69.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HELP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.27% 24 tunnin aikana ja -14.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Help (HELP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 431.06K
$ 431.06K

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M

91.00K
91.00K

300,000.0
300,000.0

Help-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 431.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HELP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.00K ja sen kokonaistarjonta on 300000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.42M.

Help (HELP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Help – USD -hinta muuttui $ -0.061138152275918.
Viimeisten 30 päivän aikana Help – USD -hinnan muutos oli $ -1.3759025520.
Viimeisten 60 päivän aikana Help – USD -hinnan muutos oli $ -2.2188129600.
Viimeisten 90 päivän aikana Help – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.061138152275918-1.27%
30 päivää$ -1.3759025520-29.02%
60 päivää$ -2.2188129600-46.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Help (HELP)

HELP is an open source video understanding framework that produces engagement-optimized videos. Designed to transform long-form content into viral-ready clips, HELP intelligently identifies and extracts key moments by analyzing visual, audio, and textual data. Its advanced algorithms pinpoint emotionally compelling segments that capture viewer attention, while a tailored reformatting process ensures each clip is optimized for specific social media platforms. By continuously evolving through community feedback and innovative AI techniques, HELP sets a new standard in digital storytelling and content creation, empowering creators to maximize their reach and engagement.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Help (HELP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Help-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Help (HELP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Help (HELP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Help-rahakkeelle.

Tarkista Help-rahakkeen hintaennuste nyt!

HELP paikallisiin valuuttoihin

Help (HELP) -rahakkeen tokenomiikka

Help (HELP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HELP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Help (HELP)”

Paljonko Help (HELP) on arvoltaan tänään?
HELP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.74 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HELP-USD-parin nykyinen hinta?
HELP -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.74. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Help-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HELP markkina-arvo on $ 431.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HELP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HELP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 91.00K USD.
Mikä oli HELP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HELP saavutti ATH-hinnaksi 67.57 USD.
Mikä oli HELP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HELP-rahakkeen ATL-hinta oli 4.69 USD.
Mikä on HELP-rahakkeen treidausvolyymi?
HELP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HELP tänä vuonna korkeammalle?
HELP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HELP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.