Gemini-logo

Gemini – hinta (GEMINI)

Ei listattu

1GEMINI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00106574
$0.00106574$0.00106574
-14.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Gemini (GEMINI) -hintakaavio
Gemini (GEMINI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00103977
$ 0.00103977$ 0.00103977
24 h:n matalin
$ 0.00128153
$ 0.00128153$ 0.00128153
24 h:n korkein

$ 0.00103977
$ 0.00103977$ 0.00103977

$ 0.00128153
$ 0.00128153$ 0.00128153

$ 0.01696794
$ 0.01696794$ 0.01696794

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-14.56%

-33.63%

-33.63%

Gemini (GEMINI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00106574. Viimeisen 24 tunnin aikana GEMINI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00103977 ja korkeimmillaan $ 0.00128153 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEMINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01696794, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEMINI on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, -14.56% 24 tunnin aikana ja -33.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gemini (GEMINI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,693.389134
999,875,693.389134 999,875,693.389134

Gemini-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GEMINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M ja sen kokonaistarjonta on 999875693.389134. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07M.

Gemini (GEMINI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gemini – USD -hinta muuttui $ -0.000181747527712227.
Viimeisten 30 päivän aikana Gemini – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002684489.
Viimeisten 60 päivän aikana Gemini – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004836390.
Viimeisten 90 päivän aikana Gemini – USD -hinnan muutos oli $ -0.000180674477954127.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000181747527712227-14.56%
30 päivää$ -0.0002684489-25.18%
60 päivää$ +0.0004836390+45.38%
90 päivää$ -0.000180674477954127-14.49%

Mikä on Gemini (GEMINI)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gemini (GEMINI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gemini-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gemini (GEMINI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gemini (GEMINI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gemini-rahakkeelle.

Tarkista Gemini-rahakkeen hintaennuste nyt!

GEMINI paikallisiin valuuttoihin

Gemini (GEMINI) -rahakkeen tokenomiikka

Gemini (GEMINI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEMINI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gemini (GEMINI)”

Paljonko Gemini (GEMINI) on arvoltaan tänään?
GEMINI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00106574 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEMINI-USD-parin nykyinen hinta?
GEMINI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00106574. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gemini-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEMINI markkina-arvo on $ 1.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEMINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEMINI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.88M USD.
Mikä oli GEMINI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEMINI saavutti ATH-hinnaksi 0.01696794 USD.
Mikä oli GEMINI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEMINI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GEMINI-rahakkeen treidausvolyymi?
GEMINI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GEMINI tänä vuonna korkeammalle?
GEMINI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEMINI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
