Frox – hinta (FROX)

Ei listattu

1FROX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Frox (FROX) -hintakaavio
Frox (FROX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03039739
$ 0.03039739$ 0.03039739

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+31.30%

+31.30%

Frox (FROX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FROX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FROX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03039739, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FROX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +31.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Frox (FROX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

--
----

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

999.69M
999.69M 999.69M

999,692,454.501407
999,692,454.501407 999,692,454.501407

Frox-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FROX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M ja sen kokonaistarjonta on 999692454.501407. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.40K.

Frox (FROX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frox – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Frox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Frox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Frox – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.81%
60 päivää$ 0+23.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Frox (FROX)

FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Frox (FROX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frox-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frox (FROX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frox (FROX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frox-rahakkeelle.

Tarkista Frox-rahakkeen hintaennuste nyt!

FROX paikallisiin valuuttoihin

Frox (FROX) -rahakkeen tokenomiikka

Frox (FROX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FROX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frox (FROX)”

Paljonko Frox (FROX) on arvoltaan tänään?
FROX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FROX-USD-parin nykyinen hinta?
FROX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frox-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FROX markkina-arvo on $ 15.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FROX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FROX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M USD.
Mikä oli FROX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FROX saavutti ATH-hinnaksi 0.03039739 USD.
Mikä oli FROX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FROX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FROX-rahakkeen treidausvolyymi?
FROX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FROX tänä vuonna korkeammalle?
FROX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FROX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Frox (FROX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

