Foom-logo

Foom – hinta (FOOM)

Ei listattu

1FOOM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Foom (FOOM) -hintakaavio
Foom (FOOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-0.54%

-3.95%

-3.95%

Foom (FOOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FOOM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FOOM on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -3.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Foom (FOOM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.60M
$ 26.60M$ 26.60M

--
----

$ 26.60M
$ 26.60M$ 26.60M

175.00T
175.00T 175.00T

175,000,000,000,000.0
175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0

Foom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.00T ja sen kokonaistarjonta on 175000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.60M.

Foom (FOOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Foom – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Foom – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Foom – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Foom – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.54%
30 päivää$ 0+2.74%
60 päivää$ 0+51.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on Foom (FOOM)

What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.

Foom (FOOM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Foom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Foom (FOOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Foom (FOOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Foom-rahakkeelle.

Tarkista Foom-rahakkeen hintaennuste nyt!

FOOM paikallisiin valuuttoihin

Foom (FOOM) -rahakkeen tokenomiikka

Foom (FOOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FOOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Foom (FOOM)”

Paljonko Foom (FOOM) on arvoltaan tänään?
FOOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FOOM-USD-parin nykyinen hinta?
FOOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Foom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FOOM markkina-arvo on $ 26.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FOOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.00T USD.
Mikä oli FOOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FOOM saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FOOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FOOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FOOM-rahakkeen treidausvolyymi?
FOOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FOOM tänä vuonna korkeammalle?
FOOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FOOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
