Ethix-logo

Ethix – hinta (ETHIX)

Ei listattu

1ETHIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.260403
$0.260403$0.260403
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ethix (ETHIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:30 (UTC+8)

Ethix (ETHIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.254087
$ 0.254087$ 0.254087
24 h:n matalin
$ 0.261653
$ 0.261653$ 0.261653
24 h:n korkein

$ 0.254087
$ 0.254087$ 0.254087

$ 0.261653
$ 0.261653$ 0.261653

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 0.05623
$ 0.05623$ 0.05623

+0.01%

-0.39%

+0.04%

+0.04%

Ethix (ETHIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.260599. Viimeisen 24 tunnin aikana ETHIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.254087 ja korkeimmillaan $ 0.261653 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETHIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.037, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05623.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETHIX on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja +0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethix (ETHIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M

--
----

$ 26.04M
$ 26.04M$ 26.04M

70.50M
70.50M 70.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Ethix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETHIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.50M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.04M.

Ethix (ETHIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ethix – USD -hinta muuttui $ -0.0010410305198494.
Viimeisten 30 päivän aikana Ethix – USD -hinnan muutos oli $ +0.0427804269.
Viimeisten 60 päivän aikana Ethix – USD -hinnan muutos oli $ +0.2095072109.
Viimeisten 90 päivän aikana Ethix – USD -hinnan muutos oli $ +0.08766604089484812.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0010410305198494-0.39%
30 päivää$ +0.0427804269+16.42%
60 päivää$ +0.2095072109+80.39%
90 päivää$ +0.08766604089484812+50.69%

Mikä on Ethix (ETHIX)

Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ethix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethix (ETHIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethix (ETHIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethix-rahakkeelle.

Tarkista Ethix-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETHIX paikallisiin valuuttoihin

Ethix (ETHIX) -rahakkeen tokenomiikka

Ethix (ETHIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETHIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethix (ETHIX)”

Paljonko Ethix (ETHIX) on arvoltaan tänään?
ETHIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.260599 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETHIX-USD-parin nykyinen hinta?
ETHIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.260599. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETHIX markkina-arvo on $ 18.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETHIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETHIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.50M USD.
Mikä oli ETHIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETHIX saavutti ATH-hinnaksi 1.037 USD.
Mikä oli ETHIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETHIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05623 USD.
Mikä on ETHIX-rahakkeen treidausvolyymi?
ETHIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETHIX tänä vuonna korkeammalle?
ETHIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETHIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ethix (ETHIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

