EnviDa – hinta (EDAT)

Ei listattu

1EDAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04201294
$0.04201294
-0.60%1D
USD
Reaaliaikainen EnviDa (EDAT) -hintakaavio
EnviDa (EDAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04006854
$ 0.04006854
24 h:n matalin
$ 0.04285342
$ 0.04285342
24 h:n korkein

$ 0.04006854
$ 0.04006854

$ 0.04285342
$ 0.04285342

$ 1.45
$ 1.45

$ 0.00651432
$ 0.00651432

+0.90%

-0.64%

-1.30%

-1.30%

EnviDa (EDAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04201294. Viimeisen 24 tunnin aikana EDAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.04006854 ja korkeimmillaan $ 0.04285342 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00651432.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDAT on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -1.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EnviDa (EDAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 440.15K
$ 440.15K

--
--

$ 1.89M
$ 1.89M

10.48M
10.48M

44,923,057.80794211
44,923,057.80794211

EnviDa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 440.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EDAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.48M ja sen kokonaistarjonta on 44923057.80794211. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.89M.

EnviDa (EDAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EnviDa – USD -hinta muuttui $ -0.00027324020504716.
Viimeisten 30 päivän aikana EnviDa – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013083501.
Viimeisten 60 päivän aikana EnviDa – USD -hinnan muutos oli $ -0.0060420573.
Viimeisten 90 päivän aikana EnviDa – USD -hinnan muutos oli $ -0.01997632075906493.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00027324020504716-0.64%
30 päivää$ +0.0013083501+3.11%
60 päivää$ -0.0060420573-14.38%
90 päivää$ -0.01997632075906493-32.22%

Mikä on EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EnviDa (EDAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EnviDa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EnviDa (EDAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EnviDa (EDAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EnviDa-rahakkeelle.

Tarkista EnviDa-rahakkeen hintaennuste nyt!

EDAT paikallisiin valuuttoihin

EnviDa (EDAT) -rahakkeen tokenomiikka

EnviDa (EDAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EnviDa (EDAT)”

Paljonko EnviDa (EDAT) on arvoltaan tänään?
EDAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04201294 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDAT-USD-parin nykyinen hinta?
EDAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04201294. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EnviDa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDAT markkina-arvo on $ 440.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.48M USD.
Mikä oli EDAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDAT saavutti ATH-hinnaksi 1.45 USD.
Mikä oli EDAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00651432 USD.
Mikä on EDAT-rahakkeen treidausvolyymi?
EDAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EDAT tänä vuonna korkeammalle?
EDAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

