Elixir deUSD – hinta (DEUSD)

1DEUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999251
$0.999251
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Elixir deUSD (DEUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:58 (UTC+8)

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999135
$ 0.999135
24 h:n matalin
$ 0.999917
$ 0.999917
24 h:n korkein

$ 0.999135
$ 0.999135

$ 0.999917
$ 0.999917

$ 1.04
$ 1.04

$ 0.978154
$ 0.978154

+0.00%

+0.00%

-0.10%

-0.10%

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999378. Viimeisen 24 tunnin aikana DEUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999135 ja korkeimmillaan $ 0.999917 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.978154.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.00% 24 tunnin aikana ja -0.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 133.00M
$ 133.00M

--
--

$ 133.00M
$ 133.00M

133.10M
133.10M

133,103,238.7804456
133,103,238.7804456

Elixir deUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 133.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 133.10M ja sen kokonaistarjonta on 133103238.7804456. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 133.00M.

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Elixir deUSD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Elixir deUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001002376.
Viimeisten 60 päivän aikana Elixir deUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003378897.
Viimeisten 90 päivän aikana Elixir deUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006393258747564.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.00%
30 päivää$ -0.0001002376-0.01%
60 päivää$ +0.0003378897+0.03%
90 päivää$ -0.0006393258747564-0.06%

Mikä on Elixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Elixir deUSD (DEUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Elixir deUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elixir deUSD (DEUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elixir deUSD (DEUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elixir deUSD-rahakkeelle.

Tarkista Elixir deUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEUSD paikallisiin valuuttoihin

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Elixir deUSD (DEUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elixir deUSD (DEUSD)”

Paljonko Elixir deUSD (DEUSD) on arvoltaan tänään?
DEUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999378 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEUSD-USD-parin nykyinen hinta?
DEUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999378. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elixir deUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEUSD markkina-arvo on $ 133.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 133.10M USD.
Mikä oli DEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.04 USD.
Mikä oli DEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.978154 USD.
Mikä on DEUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
DEUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEUSD tänä vuonna korkeammalle?
DEUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:58 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.