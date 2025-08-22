Lisätietoja DUST-rahakkeesta

Dust Protocol

Dust Protocol – hinta (DUST)

DUST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.101857
$0.101857$0.101857
+232.70%1D
USD
Reaaliaikainen Dust Protocol (DUST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:41 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02993045
$ 0.02993045$ 0.02993045
24 h:n matalin
$ 0.101857
$ 0.101857$ 0.101857
24 h:n korkein

$ 0.02993045
$ 0.02993045$ 0.02993045

$ 0.101857
$ 0.101857$ 0.101857

$ 7.58
$ 7.58$ 7.58

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+232.73%

+219.94%

+219.94%

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.101857. Viimeisen 24 tunnin aikana DUST on vaihdellut alimmillaan $ 0.02993045 ja korkeimmillaan $ 0.101857 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUST on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +232.73% 24 tunnin aikana ja +219.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

33.30M
33.30M 33.30M

33,297,819.0
33,297,819.0 33,297,819.0

Dust Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.30M ja sen kokonaistarjonta on 33297819.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.39M.

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dust Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.071245.
Viimeisten 30 päivän aikana Dust Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.2413339866.
Viimeisten 60 päivän aikana Dust Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.3458705387.
Viimeisten 90 päivän aikana Dust Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.06105589034823061.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.071245+232.73%
30 päivää$ +0.2413339866+236.93%
60 päivää$ +0.3458705387+339.56%
90 päivää$ +0.06105589034823061+149.64%

Mikä on Dust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

Dust Protocol (DUST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dust Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dust Protocol (DUST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dust Protocol (DUST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dust Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Dust Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUST paikallisiin valuuttoihin

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen tokenomiikka

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dust Protocol (DUST)”

Paljonko Dust Protocol (DUST) on arvoltaan tänään?
DUST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.101857 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUST-USD-parin nykyinen hinta?
DUST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.101857. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dust Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUST markkina-arvo on $ 3.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.30M USD.
Mikä oli DUST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUST saavutti ATH-hinnaksi 7.58 USD.
Mikä oli DUST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DUST-rahakkeen treidausvolyymi?
DUST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUST tänä vuonna korkeammalle?
DUST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:06:41 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

