Dotcom – hinta (Y2K)

Ei listattu

1Y2K - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004897
$0.004897$0.004897
-7.60%1D
USD
Reaaliaikainen Dotcom (Y2K) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:51:06 (UTC+8)

Dotcom (Y2K) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00475677
$ 0.00475677$ 0.00475677
24 h:n matalin
$ 0.00531472
$ 0.00531472$ 0.00531472
24 h:n korkein

$ 0.00475677
$ 0.00475677$ 0.00475677

$ 0.00531472
$ 0.00531472$ 0.00531472

$ 0.03458572
$ 0.03458572$ 0.03458572

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-7.68%

-24.64%

-24.64%

Dotcom (Y2K) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.004897. Viimeisen 24 tunnin aikana Y2K on vaihdellut alimmillaan $ 0.00475677 ja korkeimmillaan $ 0.00531472 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03458572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa Y2K on muuttunut +0.45% viimeisen tunnin aikana, -7.68% 24 tunnin aikana ja -24.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dotcom (Y2K) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

--
----

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

1.01B
1.01B 1.01B

1,007,799,833.671768
1,007,799,833.671768 1,007,799,833.671768

Dotcom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B ja sen kokonaistarjonta on 1007799833.671768. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.91M.

Dotcom (Y2K) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dotcom – USD -hinta muuttui $ -0.000407905379036895.
Viimeisten 30 päivän aikana Dotcom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002199521.
Viimeisten 60 päivän aikana Dotcom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0044316033.
Viimeisten 90 päivän aikana Dotcom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018320141944624097.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000407905379036895-7.68%
30 päivää$ +0.0002199521+4.49%
60 päivää$ +0.0044316033+90.50%
90 päivää$ +0.0018320141944624097+59.77%

Mikä on Dotcom (Y2K)

Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age

Dotcom (Y2K) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dotcom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dotcom (Y2K) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dotcom (Y2K) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dotcom-rahakkeelle.

Tarkista Dotcom-rahakkeen hintaennuste nyt!

Y2K paikallisiin valuuttoihin

Dotcom (Y2K) -rahakkeen tokenomiikka

Dotcom (Y2K) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää Y2K-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dotcom (Y2K)”

Paljonko Dotcom (Y2K) on arvoltaan tänään?
Y2K-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004897 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on Y2K-USD-parin nykyinen hinta?
Y2K -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004897. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dotcom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen Y2K markkina-arvo on $ 4.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
Y2K-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B USD.
Mikä oli Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
Y2K saavutti ATH-hinnaksi 0.03458572 USD.
Mikä oli Y2K-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
Y2K-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on Y2K-rahakkeen treidausvolyymi?
Y2K-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko Y2K tänä vuonna korkeammalle?
Y2K saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso Y2K-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Dotcom (Y2K) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

