Dojo Protocol-logo

Dojo Protocol – hinta (DOAI)

Ei listattu

1DOAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014805
$0.00014805$0.00014805
+3.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Dojo Protocol (DOAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:01:12 (UTC+8)

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03595159
$ 0.03595159$ 0.03595159

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+3.54%

-13.29%

-13.29%

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03595159, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOAI on muuttunut +0.80% viimeisen tunnin aikana, +3.54% 24 tunnin aikana ja -13.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 66.53K
$ 66.53K$ 66.53K

--
----

$ 148.05K
$ 148.05K$ 148.05K

449.38M
449.38M 449.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dojo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 449.38M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.05K.

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dojo Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dojo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dojo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dojo Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.54%
30 päivää$ 0-48.13%
60 päivää$ 0-47.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Dojo Protocol (DOAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Dojo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dojo Protocol (DOAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dojo Protocol (DOAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dojo Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Dojo Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOAI paikallisiin valuuttoihin

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen tokenomiikka

Dojo Protocol (DOAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dojo Protocol (DOAI)”

Paljonko Dojo Protocol (DOAI) on arvoltaan tänään?
DOAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOAI-USD-parin nykyinen hinta?
DOAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dojo Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOAI markkina-arvo on $ 66.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 449.38M USD.
Mikä oli DOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOAI saavutti ATH-hinnaksi 0.03595159 USD.
Mikä oli DOAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DOAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DOAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DOAI tänä vuonna korkeammalle?
DOAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:01:12 (UTC+8)

