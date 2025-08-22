DICE – hinta ($DICE)
DICE ($DICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00124341. Viimeisen 24 tunnin aikana $DICE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00121218 ja korkeimmillaan $ 0.0013112 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $DICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03142132, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $DICE on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -4.21% 24 tunnin aikana ja -8.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DICE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 327.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $DICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 263.65M ja sen kokonaistarjonta on 297940236.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 370.37K.
Tämän päivän aikana DICE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DICE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000068490.
Viimeisten 60 päivän aikana DICE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002494904.
Viimeisten 90 päivän aikana DICE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008538852878616628.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.21%
|30 päivää
|$ -0.0000068490
|-0.55%
|60 päivää
|$ -0.0002494904
|-20.06%
|90 päivää
|$ -0.0008538852878616628
|-40.71%
MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!
