DEV AI-logo

DEV AI – hinta (DEVAI)

Ei listattu

1DEVAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00063957
$0.00063957$0.00063957
-1.80%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DEV AI (DEVAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:04:31 (UTC+8)

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00922359
$ 0.00922359$ 0.00922359

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-1.77%

-5.87%

-5.87%

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEVAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEVAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00922359, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEVAI on muuttunut +0.36% viimeisen tunnin aikana, -1.77% 24 tunnin aikana ja -5.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 639.56K
$ 639.56K$ 639.56K

--
----

$ 639.56K
$ 639.56K$ 639.56K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,140.246333
999,971,140.246333 999,971,140.246333

DEV AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 639.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999971140.246333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 639.56K.

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DEV AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DEV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DEV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DEV AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.77%
30 päivää$ 0-34.91%
60 päivää$ 0-6.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on DEV AI (DEVAI)

AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed.

DEV AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DEV AI (DEVAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DEV AI (DEVAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DEV AI-rahakkeelle.

Tarkista DEV AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEVAI paikallisiin valuuttoihin

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen tokenomiikka

DEV AI (DEVAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEVAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DEV AI (DEVAI)”

Paljonko DEV AI (DEVAI) on arvoltaan tänään?
DEVAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEVAI-USD-parin nykyinen hinta?
DEVAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DEV AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEVAI markkina-arvo on $ 639.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli DEVAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEVAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00922359 USD.
Mikä oli DEVAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEVAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEVAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DEVAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEVAI tänä vuonna korkeammalle?
DEVAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEVAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.