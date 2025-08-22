Lisätietoja KTON-rahakkeesta

Darwinia Commitment-logo

Darwinia Commitment – hinta (KTON)

Ei listattu

1KTON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.51
$3.51$3.51
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Darwinia Commitment (KTON) -hintakaavio
Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.46
$ 3.46$ 3.46
24 h:n matalin
$ 3.53
$ 3.53$ 3.53
24 h:n korkein

$ 3.46
$ 3.46$ 3.46

$ 3.53
$ 3.53$ 3.53

$ 416.09
$ 416.09$ 416.09

$ 1.71
$ 1.71$ 1.71

+1.42%

-0.01%

-10.21%

-10.21%

Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.51. Viimeisen 24 tunnin aikana KTON on vaihdellut alimmillaan $ 3.46 ja korkeimmillaan $ 3.53 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 416.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.71.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KTON on muuttunut +1.42% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -10.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 523.07K
$ 523.07K$ 523.07K

--
----

$ 523.07K
$ 523.07K$ 523.07K

148.97K
148.97K 148.97K

148,970.0
148,970.0 148,970.0

Darwinia Commitment-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 523.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 148.97K ja sen kokonaistarjonta on 148970.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 523.07K.

Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Darwinia Commitment – USD -hinta muuttui $ -0.000430101765565.
Viimeisten 30 päivän aikana Darwinia Commitment – USD -hinnan muutos oli $ -0.5199317370.
Viimeisten 60 päivän aikana Darwinia Commitment – USD -hinnan muutos oli $ +0.5757063390.
Viimeisten 90 päivän aikana Darwinia Commitment – USD -hinnan muutos oli $ -0.502559381416491.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000430101765565-0.01%
30 päivää$ -0.5199317370-14.81%
60 päivää$ +0.5757063390+16.40%
90 päivää$ -0.502559381416491-12.52%

Mikä on Darwinia Commitment (KTON)

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Darwinia Commitment (KTON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Darwinia Commitment-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Darwinia Commitment (KTON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Darwinia Commitment (KTON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Darwinia Commitment-rahakkeelle.

Tarkista Darwinia Commitment-rahakkeen hintaennuste nyt!

KTON paikallisiin valuuttoihin

Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen tokenomiikka

Darwinia Commitment (KTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KTON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Darwinia Commitment (KTON)”

Paljonko Darwinia Commitment (KTON) on arvoltaan tänään?
KTON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.51 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KTON-USD-parin nykyinen hinta?
KTON -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.51. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Darwinia Commitment-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KTON markkina-arvo on $ 523.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 148.97K USD.
Mikä oli KTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KTON saavutti ATH-hinnaksi 416.09 USD.
Mikä oli KTON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KTON-rahakkeen ATL-hinta oli 1.71 USD.
Mikä on KTON-rahakkeen treidausvolyymi?
KTON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KTON tänä vuonna korkeammalle?
KTON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KTON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.