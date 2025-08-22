Lisätietoja CRGPT-rahakkeesta

CRGPT-rahakkeen hintatiedot

CRGPT-rahakkeen valkoinen paperi

CRGPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRGPT-rahakkeen tokenomiikka

CRGPT-rahakkeen hintaennuste

CryptoGPT-logo

CryptoGPT – hinta (CRGPT)

Ei listattu

1CRGPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03156921
$0.03156921
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CryptoGPT (CRGPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:20:13 (UTC+8)

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.74
$ 1.74

$ 0.01517675
$ 0.01517675

--

--

-8.54%

-8.54%

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03156921. Viimeisen 24 tunnin aikana CRGPT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRGPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01517675.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRGPT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 593.74K
$ 593.74K

--
--

$ 630.99K
$ 630.99K

18.81M
18.81M

19,987,374.48147646
19,987,374.48147646

CryptoGPT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 593.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRGPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.81M ja sen kokonaistarjonta on 19987374.48147646. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 630.99K.

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CryptoGPT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoGPT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0034642314.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoGPT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0244196962.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoGPT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0034642314+10.97%
60 päivää$ +0.0244196962+77.35%
90 päivää$ 0--

Mikä on CryptoGPT (CRGPT)

CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CryptoGPT (CRGPT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

CryptoGPT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryptoGPT (CRGPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryptoGPT (CRGPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryptoGPT-rahakkeelle.

Tarkista CryptoGPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRGPT paikallisiin valuuttoihin

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoGPT (CRGPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRGPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryptoGPT (CRGPT)”

Paljonko CryptoGPT (CRGPT) on arvoltaan tänään?
CRGPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03156921 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRGPT-USD-parin nykyinen hinta?
CRGPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03156921. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryptoGPT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRGPT markkina-arvo on $ 593.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRGPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRGPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.81M USD.
Mikä oli CRGPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRGPT saavutti ATH-hinnaksi 1.74 USD.
Mikä oli CRGPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRGPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01517675 USD.
Mikä on CRGPT-rahakkeen treidausvolyymi?
CRGPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRGPT tänä vuonna korkeammalle?
CRGPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRGPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.