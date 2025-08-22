Lisätietoja CRYING-rahakkeesta

CRYING-rahakkeen hintatiedot

CRYING-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CRYING-rahakkeen tokenomiikka

CRYING-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Crying Cat-logo

Crying Cat – hinta (CRYING)

Ei listattu

1CRYING - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00021668
$0.00021668$0.00021668
-4.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Crying Cat (CRYING) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:56:26 (UTC+8)

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00774955
$ 0.00774955$ 0.00774955

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

-4.24%

-16.03%

-16.03%

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRYING on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRYING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00774955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRYING on muuttunut -1.38% viimeisen tunnin aikana, -4.24% 24 tunnin aikana ja -16.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen markkinatiedot

$ 208.59K
$ 208.59K$ 208.59K

--
----

$ 208.59K
$ 208.59K$ 208.59K

962.67M
962.67M 962.67M

962,669,474.0
962,669,474.0 962,669,474.0

Crying Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 208.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRYING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 962.67M ja sen kokonaistarjonta on 962669474.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 208.59K.

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Crying Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Crying Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Crying Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Crying Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.24%
30 päivää$ 0-34.00%
60 päivää$ 0+20.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on Crying Cat (CRYING)

This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Crying Cat (CRYING) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Crying Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Crying Cat (CRYING) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crying Cat (CRYING) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crying Cat-rahakkeelle.

Tarkista Crying Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRYING paikallisiin valuuttoihin

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen tokenomiikka

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRYING-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Crying Cat (CRYING)”

Paljonko Crying Cat (CRYING) on arvoltaan tänään?
CRYING-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRYING-USD-parin nykyinen hinta?
CRYING -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Crying Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRYING markkina-arvo on $ 208.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRYING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRYING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 962.67M USD.
Mikä oli CRYING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRYING saavutti ATH-hinnaksi 0.00774955 USD.
Mikä oli CRYING-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRYING-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRYING-rahakkeen treidausvolyymi?
CRYING-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRYING tänä vuonna korkeammalle?
CRYING saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRYING-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:56:26 (UTC+8)

Crying Cat (CRYING) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.