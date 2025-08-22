Lisätietoja CREATE-rahakkeesta

CREATE-rahakkeen hintatiedot

CREATE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CREATE-rahakkeen tokenomiikka

CREATE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Create-logo

Create – hinta (CREATE)

Ei listattu

1CREATE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Create (CREATE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:19:25 (UTC+8)

Create (CREATE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.50%

+2.34%

-23.62%

-23.62%

Create (CREATE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CREATE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CREATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CREATE on muuttunut -1.50% viimeisen tunnin aikana, +2.34% 24 tunnin aikana ja -23.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Create (CREATE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 435.55K
$ 435.55K$ 435.55K

--
----

$ 435.55K
$ 435.55K$ 435.55K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Create-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 435.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CREATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 435.55K.

Create (CREATE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Create – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Create – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Create – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Create – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.34%
30 päivää$ 0-22.86%
60 päivää$ 0+8.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Create (CREATE)

CREATE is a token for creators on Base enabling onchain creators and patrons to be rewarded through community-driven activity. Support the creators you love and get exclusive access to collab drops, gated experiences, events & games in an innovative platform where each drop is paired with CREATE. Every drop on the platform will have an associated token. The CREATE token will be paired with each drop's token, generating the initial drop offering. Official metaverse event partner of Clankercon 2025.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Create (CREATE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Create-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Create (CREATE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Create (CREATE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Create-rahakkeelle.

Tarkista Create-rahakkeen hintaennuste nyt!

CREATE paikallisiin valuuttoihin

Create (CREATE) -rahakkeen tokenomiikka

Create (CREATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CREATE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Create (CREATE)”

Paljonko Create (CREATE) on arvoltaan tänään?
CREATE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CREATE-USD-parin nykyinen hinta?
CREATE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Create-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CREATE markkina-arvo on $ 435.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CREATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CREATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli CREATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CREATE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CREATE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CREATE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CREATE-rahakkeen treidausvolyymi?
CREATE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CREATE tänä vuonna korkeammalle?
CREATE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CREATE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:19:25 (UTC+8)

Create (CREATE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.