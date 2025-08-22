Lisätietoja SPROUT-rahakkeesta

SPROUT-rahakkeen hintatiedot

SPROUT-rahakkeen valkoinen paperi

SPROUT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPROUT-rahakkeen tokenomiikka

SPROUT-rahakkeen hintaennuste

Code Sprout – hinta (SPROUT)

Ei listattu

1SPROUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-5.00%1D
USD
Reaaliaikainen Code Sprout (SPROUT) -hintakaavio
Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-5.03%

-5.06%

-5.06%

Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPROUT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPROUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPROUT on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -5.03% 24 tunnin aikana ja -5.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

--
----

$ 23.04K
$ 23.04K$ 23.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Code Sprout-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPROUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.04K.

Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Code Sprout – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Code Sprout – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Code Sprout – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Code Sprout – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.03%
30 päivää$ 0-18.60%
60 päivää$ 0-20.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Code Sprout (SPROUT)

Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Code Sprout (SPROUT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Code Sprout-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Code Sprout (SPROUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Code Sprout (SPROUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Code Sprout-rahakkeelle.

Tarkista Code Sprout-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPROUT paikallisiin valuuttoihin

Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen tokenomiikka

Code Sprout (SPROUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPROUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Code Sprout (SPROUT)”

Paljonko Code Sprout (SPROUT) on arvoltaan tänään?
SPROUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPROUT-USD-parin nykyinen hinta?
SPROUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Code Sprout-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPROUT markkina-arvo on $ 23.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPROUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPROUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SPROUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPROUT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SPROUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPROUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPROUT-rahakkeen treidausvolyymi?
SPROUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPROUT tänä vuonna korkeammalle?
SPROUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPROUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
