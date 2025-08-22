Lisätietoja CATBAT-rahakkeesta

CATBAT-logo

CATBAT – hinta (CATBAT)

Ei listattu

1CATBAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040244
$0.00040244$0.00040244
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CATBAT (CATBAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:15:53 (UTC+8)

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323215
$ 0.00323215$ 0.00323215

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+3.31%

-10.26%

-10.26%

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CATBAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATBAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00323215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CATBAT on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, +3.31% 24 tunnin aikana ja -10.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 368.69K
$ 368.69K$ 368.69K

--
----

$ 372.98K
$ 372.98K$ 372.98K

916.13M
916.13M 916.13M

926,779,125.6713996
926,779,125.6713996 926,779,125.6713996

CATBAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 368.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CATBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 916.13M ja sen kokonaistarjonta on 926779125.6713996. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 372.98K.

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CATBAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CATBAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CATBAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CATBAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.31%
30 päivää$ 0-26.33%
60 päivää$ 0-19.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on CATBAT (CATBAT)

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

CATBAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

CATBAT paikallisiin valuuttoihin

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen tokenomiikka

CATBAT (CATBAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CATBAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CATBAT (CATBAT)”

Paljonko CATBAT (CATBAT) on arvoltaan tänään?
CATBAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CATBAT-USD-parin nykyinen hinta?
CATBAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CATBAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CATBAT markkina-arvo on $ 368.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CATBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CATBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 916.13M USD.
Mikä oli CATBAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CATBAT saavutti ATH-hinnaksi 0.00323215 USD.
Mikä oli CATBAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CATBAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CATBAT-rahakkeen treidausvolyymi?
CATBAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CATBAT tänä vuonna korkeammalle?
CATBAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CATBAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CATBAT (CATBAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

