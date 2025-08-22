Lisätietoja SWTH-rahakkeesta

Carbon Protocol-logo

Carbon Protocol – hinta (SWTH)

Ei listattu

1SWTH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00086604
$0.00086604$0.00086604
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Carbon Protocol (SWTH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:58:04 (UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.26%

-4.65%

-4.65%

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SWTH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.103084, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SWTH on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -4.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

1.72B
1.72B 1.72B

2,160,000,000.0
2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

Carbon Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.72B ja sen kokonaistarjonta on 2160000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.87M.

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Carbon Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Carbon Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Carbon Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Carbon Protocol – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ 0+1.65%
60 päivää$ 0+8.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Carbon Protocol (SWTH) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Carbon Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Carbon Protocol (SWTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Carbon Protocol (SWTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Carbon Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Carbon Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

SWTH paikallisiin valuuttoihin

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen tokenomiikka

Carbon Protocol (SWTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Carbon Protocol (SWTH)”

Paljonko Carbon Protocol (SWTH) on arvoltaan tänään?
SWTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SWTH-USD-parin nykyinen hinta?
SWTH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Carbon Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SWTH markkina-arvo on $ 1.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SWTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SWTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.72B USD.
Mikä oli SWTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SWTH saavutti ATH-hinnaksi 0.103084 USD.
Mikä oli SWTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SWTH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SWTH-rahakkeen treidausvolyymi?
SWTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SWTH tänä vuonna korkeammalle?
SWTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SWTH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.