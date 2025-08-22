Lisätietoja CAIRE-rahakkeesta

CAIRE-rahakkeen hintatiedot

CAIRE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CAIRE-rahakkeen tokenomiikka

CAIRE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

CAIRE-logo

CAIRE – hinta (CAIRE)

Ei listattu

1CAIRE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001991
$0.001991$0.001991
-5.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CAIRE (CAIRE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:22:06 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00199592
$ 0.00199592$ 0.00199592
24 h:n matalin
$ 0.00211896
$ 0.00211896$ 0.00211896
24 h:n korkein

$ 0.00199592
$ 0.00199592$ 0.00199592

$ 0.00211896
$ 0.00211896$ 0.00211896

$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754

$ 0.00185281
$ 0.00185281$ 0.00185281

-1.69%

-5.82%

-30.82%

-30.82%

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.001991. Viimeisen 24 tunnin aikana CAIRE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00199592 ja korkeimmillaan $ 0.00211896 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00675754, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00185281.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAIRE on muuttunut -1.69% viimeisen tunnin aikana, -5.82% 24 tunnin aikana ja -30.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.81K
$ 41.81K$ 41.81K

--
----

$ 41.81K
$ 41.81K$ 41.81K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

CAIRE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CAIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.81K.

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CAIRE – USD -hinta muuttui $ -0.000123138302793216.
Viimeisten 30 päivän aikana CAIRE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003167983.
Viimeisten 60 päivän aikana CAIRE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CAIRE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000123138302793216-5.82%
30 päivää$ -0.0003167983-15.91%
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CAIRE (CAIRE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CAIRE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CAIRE (CAIRE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CAIRE (CAIRE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CAIRE-rahakkeelle.

Tarkista CAIRE-rahakkeen hintaennuste nyt!

CAIRE paikallisiin valuuttoihin

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen tokenomiikka

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAIRE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CAIRE (CAIRE)”

Paljonko CAIRE (CAIRE) on arvoltaan tänään?
CAIRE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001991 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAIRE-USD-parin nykyinen hinta?
CAIRE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001991. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CAIRE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAIRE markkina-arvo on $ 41.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli CAIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAIRE saavutti ATH-hinnaksi 0.00675754 USD.
Mikä oli CAIRE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAIRE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00185281 USD.
Mikä on CAIRE-rahakkeen treidausvolyymi?
CAIRE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CAIRE tänä vuonna korkeammalle?
CAIRE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAIRE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:22:06 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.