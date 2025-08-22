Lisätietoja BTU-rahakkeesta

BTU Protocol-logo

BTU Protocol – hinta (BTU)

Ei listattu

1BTU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.771243
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BTU Protocol (BTU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:28:56 (UTC+8)

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 5.0
$ 0.01595713
--

--

-1.35%

-1.35%

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.771243. Viimeisen 24 tunnin aikana BTU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BTU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01595713.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BTU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.70M
--
$ 77.12M
80.00M
100,000,000.0
BTU Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.12M.

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BTU Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BTU Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0096179400.
Viimeisten 60 päivän aikana BTU Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0311589113.
Viimeisten 90 päivän aikana BTU Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.3160739668024776.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0096179400+1.25%
60 päivää$ -0.0311589113-4.04%
90 päivää$ -0.3160739668024776-29.06%

Mikä on BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

BTU Protocol (BTU) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

BTU Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BTU Protocol (BTU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BTU Protocol (BTU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BTU Protocol-rahakkeelle.

Tarkista BTU Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

BTU paikallisiin valuuttoihin

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen tokenomiikka

BTU Protocol (BTU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BTU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BTU Protocol (BTU)”

Paljonko BTU Protocol (BTU) on arvoltaan tänään?
BTU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.771243 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BTU-USD-parin nykyinen hinta?
BTU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.771243. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BTU Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BTU markkina-arvo on $ 61.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BTU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.00M USD.
Mikä oli BTU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BTU saavutti ATH-hinnaksi 5.0 USD.
Mikä oli BTU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BTU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01595713 USD.
Mikä on BTU-rahakkeen treidausvolyymi?
BTU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BTU tänä vuonna korkeammalle?
BTU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BTU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.