brainrot-logo

brainrot – hinta (ROT)

Ei listattu

1ROT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00030528
$0.00030528$0.00030528
-3.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen brainrot (ROT) -hintakaavio
brainrot (ROT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0121072
$ 0.0121072$ 0.0121072

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

-3.30%

-14.49%

-14.49%

brainrot (ROT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ROT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0121072, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROT on muuttunut +1.03% viimeisen tunnin aikana, -3.30% 24 tunnin aikana ja -14.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

brainrot (ROT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 305.07K
$ 305.07K$ 305.07K

--
----

$ 305.07K
$ 305.07K$ 305.07K

999.31M
999.31M 999.31M

999,308,844.835348
999,308,844.835348 999,308,844.835348

brainrot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 305.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M ja sen kokonaistarjonta on 999308844.835348. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 305.07K.

brainrot (ROT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana brainrot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana brainrot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana brainrot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana brainrot – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.30%
30 päivää$ 0+7.03%
60 päivää$ 0+42.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on brainrot (ROT)

dev was a rugpilled jeetmaxer COMMUNITY TOOK OVER FR!!!!

brainrot (ROT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

brainrot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon brainrot (ROT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko brainrot (ROT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita brainrot-rahakkeelle.

Tarkista brainrot-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROT paikallisiin valuuttoihin

brainrot (ROT) -rahakkeen tokenomiikka

brainrot (ROT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”brainrot (ROT)”

Paljonko brainrot (ROT) on arvoltaan tänään?
ROT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROT-USD-parin nykyinen hinta?
ROT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on brainrot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROT markkina-arvo on $ 305.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M USD.
Mikä oli ROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROT saavutti ATH-hinnaksi 0.0121072 USD.
Mikä oli ROT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ROT-rahakkeen treidausvolyymi?
ROT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROT tänä vuonna korkeammalle?
ROT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.