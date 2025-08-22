Lisätietoja BRY-rahakkeesta

BRY-rahakkeen hintatiedot

BRY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRY-rahakkeen tokenomiikka

BRY-rahakkeen hintaennuste

Berry Data-logo

Berry Data – hinta (BRY)

Ei listattu

1BRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0169163
-0.90%1D
USD
Reaaliaikainen Berry Data (BRY) -hintakaavio
Berry Data (BRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01671162
24 h:n matalin
$ 0.01714783
24 h:n korkein

$ 0.01671162

$ 0.01714783

$ 40.0

$ 0.01171414

-0.19%

-0.96%

-0.07%

-0.07%

Berry Data (BRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0169163. Viimeisen 24 tunnin aikana BRY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01671162 ja korkeimmillaan $ 0.01714783 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 40.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01171414.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRY on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -0.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Berry Data (BRY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 108.48K

--

$ 169.97K

6.41M

10,047,791.28086419

Berry Data-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 108.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.41M ja sen kokonaistarjonta on 10047791.28086419. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 169.97K.

Berry Data (BRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Berry Data – USD -hinta muuttui $ -0.00016414979674925.
Viimeisten 30 päivän aikana Berry Data – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010867166.
Viimeisten 60 päivän aikana Berry Data – USD -hinnan muutos oli $ +0.0048638371.
Viimeisten 90 päivän aikana Berry Data – USD -hinnan muutos oli $ +0.00257836812954499.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00016414979674925-0.96%
30 päivää$ +0.0010867166+6.42%
60 päivää$ +0.0048638371+28.75%
90 päivää$ +0.00257836812954499+17.98%

Mikä on Berry Data (BRY)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Berry Data (BRY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Berry Data-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Berry Data (BRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Berry Data (BRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Berry Data-rahakkeelle.

Tarkista Berry Data-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRY paikallisiin valuuttoihin

Berry Data (BRY) -rahakkeen tokenomiikka

Berry Data (BRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Berry Data (BRY)”

Paljonko Berry Data (BRY) on arvoltaan tänään?
BRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0169163 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRY-USD-parin nykyinen hinta?
BRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0169163. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Berry Data-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRY markkina-arvo on $ 108.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.41M USD.
Mikä oli BRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRY saavutti ATH-hinnaksi 40.0 USD.
Mikä oli BRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01171414 USD.
Mikä on BRY-rahakkeen treidausvolyymi?
BRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRY tänä vuonna korkeammalle?
BRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
