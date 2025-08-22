BBAChain – hinta (BBA)
BBAChain (BBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00224529. Viimeisen 24 tunnin aikana BBA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00222416 ja korkeimmillaan $ 0.002269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00222416.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BBA on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -96.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BBAChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 366.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 162.66M ja sen kokonaistarjonta on 296000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 666.79K.
Tämän päivän aikana BBAChain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022149709.
Viimeisten 60 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022122615.
Viimeisten 90 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.16797151759660276.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.04%
|30 päivää
|$ -0.0022149709
|-98.64%
|60 päivää
|$ -0.0022122615
|-98.52%
|90 päivää
|$ -0.16797151759660276
|-98.68%
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
BBAChain (BBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.