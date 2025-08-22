Lisätietoja BBA-rahakkeesta

BBAChain – hinta (BBA)

1BBA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00225143
$0.00225143$0.00225143
-0.70%1D
Reaaliaikainen BBAChain (BBA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:24:33 (UTC+8)

BBAChain (BBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

+0.29%

-1.04%

-96.35%

-96.35%

BBAChain (BBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00224529. Viimeisen 24 tunnin aikana BBA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00222416 ja korkeimmillaan $ 0.002269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00222416.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BBA on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -96.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BBAChain (BBA) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

BBAChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 366.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 162.66M ja sen kokonaistarjonta on 296000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 666.79K.

BBAChain (BBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BBAChain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022149709.
Viimeisten 60 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022122615.
Viimeisten 90 päivän aikana BBAChain – USD -hinnan muutos oli $ -0.16797151759660276.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.04%
30 päivää$ -0.0022149709-98.64%
60 päivää$ -0.0022122615-98.52%
90 päivää$ -0.16797151759660276-98.68%

Mikä on BBAChain (BBA)

BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BBAChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BBAChain (BBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BBAChain (BBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BBAChain-rahakkeelle.

Tarkista BBAChain-rahakkeen hintaennuste nyt!

BBA paikallisiin valuuttoihin

BBAChain (BBA) -rahakkeen tokenomiikka

BBAChain (BBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BBAChain (BBA)”

Paljonko BBAChain (BBA) on arvoltaan tänään?
BBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00224529 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BBA-USD-parin nykyinen hinta?
BBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00224529. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BBAChain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BBA markkina-arvo on $ 366.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 162.66M USD.
Mikä oli BBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BBA saavutti ATH-hinnaksi 2.11 USD.
Mikä oli BBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00222416 USD.
Mikä on BBA-rahakkeen treidausvolyymi?
BBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BBA tänä vuonna korkeammalle?
BBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:24:33 (UTC+8)

BBAChain (BBA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

