ANDY70B-logo

ANDY70B – hinta (ANDY70B)

Ei listattu

1ANDY70B - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014228
$0.00014228$0.00014228
-4.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ANDY70B (ANDY70B) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:24:53 (UTC+8)

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02425673
$ 0.02425673$ 0.02425673

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-4.28%

-16.99%

-16.99%

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ANDY70B on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANDY70B-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02425673, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANDY70B on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -4.28% 24 tunnin aikana ja -16.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen markkinatiedot

$ 137.76K
$ 137.76K$ 137.76K

--
----

$ 137.76K
$ 137.76K$ 137.76K

965.38M
965.38M 965.38M

965,383,606.16
965,383,606.16 965,383,606.16

ANDY70B-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 137.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ANDY70B-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 965.38M ja sen kokonaistarjonta on 965383606.16. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 137.76K.

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ANDY70B – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ANDY70B – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ANDY70B – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ANDY70B – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.28%
30 päivää$ 0-25.32%
60 päivää$ 0-16.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on ANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

ANDY70B (ANDY70B) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

ANDY70B-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ANDY70B (ANDY70B) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ANDY70B (ANDY70B) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ANDY70B-rahakkeelle.

Tarkista ANDY70B-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANDY70B paikallisiin valuuttoihin

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen tokenomiikka

ANDY70B (ANDY70B) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANDY70B-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ANDY70B (ANDY70B)”

Paljonko ANDY70B (ANDY70B) on arvoltaan tänään?
ANDY70B-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANDY70B-USD-parin nykyinen hinta?
ANDY70B -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ANDY70B-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANDY70B markkina-arvo on $ 137.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANDY70B-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANDY70B-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 965.38M USD.
Mikä oli ANDY70B-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANDY70B saavutti ATH-hinnaksi 0.02425673 USD.
Mikä oli ANDY70B-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANDY70B-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ANDY70B-rahakkeen treidausvolyymi?
ANDY70B-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ANDY70B tänä vuonna korkeammalle?
ANDY70B saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANDY70B-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
