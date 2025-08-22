Lisätietoja AMU-rahakkeesta

Amulet Protocol – hinta (AMU)

Reaaliaikainen Amulet Protocol (AMU) -hintakaavio
Amulet Protocol (AMU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Amulet Protocol (AMU) -rahakkeen markkinatiedot

Amulet Protocol (AMU) -rahakkeen hintahistoria USD

Mikä on Amulet Protocol (AMU)

Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.

Amulet Protocol (AMU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Amulet Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amulet Protocol (AMU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amulet Protocol (AMU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amulet Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Amulet Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMU paikallisiin valuuttoihin

Amulet Protocol (AMU) -rahakkeen tokenomiikka

Amulet Protocol (AMU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Amulet Protocol (AMU)”

Paljonko Amulet Protocol (AMU) on arvoltaan tänään?
AMU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMU-USD-parin nykyinen hinta?
AMU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amulet Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMU markkina-arvo on $ 157.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 553.81M USD.
Mikä oli AMU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMU saavutti ATH-hinnaksi 0.078485 USD.
Mikä oli AMU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AMU-rahakkeen treidausvolyymi?
AMU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMU tänä vuonna korkeammalle?
AMU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
