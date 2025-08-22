AlphPad – hinta (APAD)
AlphPad (APAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00140819. Viimeisen 24 tunnin aikana APAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00136155 ja korkeimmillaan $ 0.00205987 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.063215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101512.
Lyhyen aikavälin tuloksissa APAD on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -31.63% 24 tunnin aikana ja +11.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AlphPad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 121.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. APAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.10M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 140.82K.
Tämän päivän aikana AlphPad – USD -hinta muuttui $ -0.000651679160772242.
Viimeisten 30 päivän aikana AlphPad – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006036744.
Viimeisten 60 päivän aikana AlphPad – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002889525.
Viimeisten 90 päivän aikana AlphPad – USD -hinnan muutos oli $ -0.003058243480270809.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000651679160772242
|-31.63%
|30 päivää
|$ -0.0006036744
|-42.86%
|60 päivää
|$ -0.0002889525
|-20.51%
|90 päivää
|$ -0.003058243480270809
|-68.47%
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
