Alien Base-logo

Alien Base – hinta (ALB)

Ei listattu

1ALB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.084408
$0.084408$0.084408
-5.50%1D
USD
Reaaliaikainen Alien Base (ALB) -hintakaavio
Alien Base (ALB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.081266
24 h:n matalin
$ 0.089113
24 h:n korkein

$ 0.081266
$ 0.089113
$ 0.572381
$ 0.00108398
+1.65%

-5.03%

-18.28%

-18.28%

Alien Base (ALB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.084631. Viimeisen 24 tunnin aikana ALB on vaihdellut alimmillaan $ 0.081266 ja korkeimmillaan $ 0.089113 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.572381, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00108398.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALB on muuttunut +1.65% viimeisen tunnin aikana, -5.03% 24 tunnin aikana ja -18.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alien Base (ALB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.07M
--
$ 35.22M
202.05M
416,815,982.3162686
Alien Base-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 202.05M ja sen kokonaistarjonta on 416815982.3162686. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 35.22M.

Alien Base (ALB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alien Base – USD -hinta muuttui $ -0.00448275314804343.
Viimeisten 30 päivän aikana Alien Base – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004769887.
Viimeisten 60 päivän aikana Alien Base – USD -hinnan muutos oli $ +0.0665223356.
Viimeisten 90 päivän aikana Alien Base – USD -hinnan muutos oli $ -0.01927445367165673.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00448275314804343-5.03%
30 päivää$ +0.0004769887+0.56%
60 päivää$ +0.0665223356+78.60%
90 päivää$ -0.01927445367165673-18.54%

Mikä on Alien Base (ALB)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Alien Base (ALB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Alien Base-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alien Base (ALB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alien Base (ALB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alien Base-rahakkeelle.

Tarkista Alien Base-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALB paikallisiin valuuttoihin

Alien Base (ALB) -rahakkeen tokenomiikka

Alien Base (ALB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alien Base (ALB)”

Paljonko Alien Base (ALB) on arvoltaan tänään?
ALB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.084631 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALB-USD-parin nykyinen hinta?
ALB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.084631. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alien Base-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALB markkina-arvo on $ 17.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 202.05M USD.
Mikä oli ALB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALB saavutti ATH-hinnaksi 0.572381 USD.
Mikä oli ALB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00108398 USD.
Mikä on ALB-rahakkeen treidausvolyymi?
ALB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALB tänä vuonna korkeammalle?
ALB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Alien Base (ALB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

